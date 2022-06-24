CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB'nin yapımı süren projelerini inceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı süren Arnavutköy Kültür Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi ile Büyükçekmece sahil çalışması şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programları kapsamında ilk önce İBB tarafından yapım çalışmaları devam eden Arnavutköy Kültür Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezine geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, merkezin giriş bölümünde bulunan proje çizim haritaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na bilgilendirme sunumu yaptı. Alpay, projenin yüzde 100'e yakınının tamamlandığını, kaba inşaatının tamamen bittiğini, ince işçiliklerin devam ettiğini kaydetti.

Merkezde yer alan yüzme havuzunda da incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, merkezin çıkışında kendisini bekleyen alanda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Büyükçekmece Sahili'ne geçen Kılıçdaroğlu, yapımı devam eden Büyükçekmece Kordonboyu 1. Etap sahil düzenleme çalışmalarıyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay'dan bilgi aldı. Alpay, sahilin ilk etabının ağustos sonunda açılmasının planlandığını bildirdi. Ziyarette, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay vadinin etapları ve içerisinde yer alan alanlarla ilgili harita çizimleri üzerinden bilgilendirme sunumu yaptı. Ziyarette, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programları kapsamında son durağı Beylikdüzü Galeri oldu. Galeriyi gezen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, 1990 yılından beri topladığı ve içerisinde çeşitli tekniklerle yapılmış sanat eserlerinin bulunduğu Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu'yla ilgili bilgi aldı. Galerideki Sanat Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek, eserleri inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra dışarıda kendisini bekleyen gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li yetkililer eşlik etti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun programında yer alan Ambarlı Liman Yolu Caddesi yapımı inceleme ziyareti iptal oldu.