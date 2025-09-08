Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Partiye Girişi Sırasında Darbedildiklerini Açıkladı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul İl Başkanlığına giriş sırasında polis tarafından darbedildiklerini ve bunun hukuksuz olduğunu belirtti. Kılıç, durumu demokrasiye bir darbe girişimi olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından darbedildiklerini ifade etti.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi evimize, parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik. Polise verilen emirler hukuksuz. Halkın seçilmiş vekilleri, başkanları, buranın esas sahibi halk burada darbediliyor. Bu ne sadece partimizin ne de sadece bir kişinin meselesi. Bu, iktidarın, demokrasiyi ve Cumhuriyeti tasfiye etme çabasıdır. Ama nafile. Buna izin vermeyeceğiz, kayyıma da darbe teşebbüsüne de geçit vermeyeceğiz. CHP halktır, buradayız, irademizi koruyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
