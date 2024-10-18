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CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili olarak gereken cezaların uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı. Olayın insanlık suçu olduğunu belirten Şahbaz, sağlık sistemindeki yozlaşmaya dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturmanın gidebildiği yere kadar gitmesi ve tüm sorumluların gerekli cezaları almalarını, gerekli müeyyidelerinin uygulanmasını talep ediyor ve bekliyoruz." dedi.

Şahbaz, partili bazı milletvekilleriyle Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, bazı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerinde 10 masum bebeğin katledildiği olayın bir insanlık suçu olduğunu ve sağlık sistemindeki yozlaşmayı ortaya koyduğunu söyledi.

Olayın çok önce fark edilmesine rağmen CİMER'e isimsiz bir ihbar gidinceye kadar herhangi bir işlem yapılmadığını savunan Şahbaz, olayda ihmali bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

"Bir anne ve bir kadın doğum hekimi olarak bu olayın annelerimizi ne kadar üzdüğünü tahmin edebiliyorum." ifadesini kullanan Şahbaz, sağlıkta özelleştirme ve taşeronlaştırma nedeniyle Türkiye'de artık kimsenin can güvenliğinin kalmadığını öne sürdü.

CHP olarak olayı Meclis'in gündemine de getireceklerini ifade eden Şahbaz, "Bu soruşturmanın gidebildiği yere kadar gitmesi ve tüm sorumluların gerekli cezaları almalarını, gerekli müeyyidelerinin uygulanmasını talep ediyor ve bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

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