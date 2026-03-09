Haberler

CHP'li Çiftci'den Özgür Özel Hakkında Başlatılan Soruşturmaya Tepki:  Millet İradesinin Yanında Durmaktan Vazgeçmeyeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, millet iradesinin yanında durmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Millet iradesinin yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Gül Çiftci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Çiftci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri'de görülen İBB davasının ilk duruşmasında ortaya çıkan tablo, yargılamanın nasıl bir atmosferde yürütüldüğünü açık biçimde göstermiştir. Duruşma salonunda sergilenen düşmanca tutum, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasıyla devam etmiştir. Bugün duruşma salonunda yaşananlar da sonrasında başlatılan soruşturma da aynı gerçeğe işaret etmektedir: Amaç hakikatin ortaya çıkması değil peşinen cezalandırmaktır. Gerçeği dile getirmekten, hukuku savunmaktan ve millet iradesinin yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti

Virüs o ülkede hızla yayıldı! Bilanço ağır
Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor