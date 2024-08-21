Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda destek olacaklarını söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün güçleriyle destek olacaklarını söyledi. Zeybek, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Zeybek, orman yangınlarına havadan müdahalenin önemine dikkat çekerek helikopter ve uçak sayısının arttırılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün güçleriyle destek olacaklarını söyledi.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlarla muhtarlık binasında bir araya gelen Zeybek, onlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeybek, gazetecilere, yaptıkları tespitlere göre Yamanlar Dağı bölgesinde 3 bin 41 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Orman yangınlarına havadan müdahalenin önemli olduğunu aktaran Zeybek, "Türkiye'de engebeli ve kıraç topraklar üzerindeki orman yangınları daha başladığında uçak ve helikopter desteğiyle söndürülemediğinde bütün orman varlığı yanıyor. Buradan bir kez daha ben bir uyarı yapmak istiyorum. Bu topraklardaki ağaç varlığını korumak için helikopter ve uçak sayısını ne zaman arttıracaksınız." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin itfaiye memuru almak için İçişleri Bakanlığına yaptığı başvurularına cevap verilmediğini iddia eden Zeybek, bu talebe en kısa sürede onay verilmesini istedi.

Yangından etkilenen bölgelerde vatandaşların yanında olduklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün gücümüzle destek olacağız. Burada özellikle meraların yanması dolayısıyla büyükşehir belediyemiz bir çalışma yapıyor. İlk ihtiyaç olan yem ve diğer ürünleri de bölgemize ulaştırmış. Ayrıca maddi kayba uğramış olan köylülerimiz ve vatandaşlarımızla ilgili her türlü hukuki desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum."

Zeybek'in Sancaklı Mahallesi'ndeki ziyaretine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı milletvekilleri ile CHP İl Başkanı Şenol Arslanoğlu da eşlik etti.

Öte yandan Zeybek ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gökan Zeybek Helikopter Özgür Özel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi?
title