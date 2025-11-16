Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya'dan Kilis Mitingi Öncesi Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, Kilis'te düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde halkın büyük bir heyecan içinde olduğunu belirtti. Mitingin Kilis için tarihi bir anlam taşıdığını vurguladı.

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(KİLİS) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, "Halkta büyük bir heyecan var. Ara sokakları dolmuş durumda Kilis'in. ve gördüğünüz gibi alan yavaş yavaş doluyor. Gördüğünüz üzere her eylemde olduğu gibi yine ön saflarda kadınlar var, yine gençler var" dedi.

CHP'nin Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamada bulundu:

"70'inci mitingimiz, eylemimiz Kilis'te anlamı çok büyük. Yıllar sonra Kilis'te bir tarih yazdı CHP genç bir adayla, Hakan başkanla, 31 Mart yerel seçimlerinde burada bir tarih yazdı. Bir hafta öncesinde CHP Genel Merkez heyetimiz eylem hazırlıkları için buradaydı. Ben de önceki gün buradaydım. Dün sabah buradaydım. Erken saatlerde dolmaya başladı alan. Dün konuştuğumuz her iki vatandaştan birisi gülümseyerek geleceğini ifade ediyordu ve Kilis'te Sayın Genel Başkanımızın ki bu üçüncü gelişi, çok güzel karşılandı. Bugün de halkta büyük bir heyecan var. Ara sokakları dolmuş durumda Kilis'in, alan yavaş yavaş doluyor. Gördüğünüz üzere her eylemde olduğu gibi yine ön saflarda kadınlar var, yine gençler var. Bugün Kilis'ten bütün Türkiye'ye genel başkanımız seslenecek."

