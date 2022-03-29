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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na ziyarette bulundu.

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na ziyarette bulundu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Hastaoğlu ile görüşen Ağbaba'ya, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile İl Başkanı Yılmaz Coşkun da eşlik etti.

Hastaoğlu ve Ağbaba ziyarette tarım ve hayvancılık konuları hakkında istişarede bulundu.

Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirten Ağbaba, "Sivas'ta iş dünyası temsilcilerimizi ziyaret ederek onların görüşlerini ve yaşamış oldukları sıkıntıları dinledik. Çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı başkanımıza ifade ettik. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı hem sayın başkanımıza hem de ekibine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu da ziyaretlerinden dolayı Ağbaba'ya teşekkür etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ticaret, Sivas, Güncel, Haberler

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