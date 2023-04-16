CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık: 'Bugünden İtibaren Tüm Türkiye'de Canlı Billboard Olacağız. Emeklilerle Buluşup, Önümüzdeki İlk Kurban...

CHP Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere yönelik bayram ikramiyesi vaadini, ‘canlı billboard’ yöntemiyle sokaklarda duyuracağını açıkladı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, “Bugünden itibaren tüm Türkiye’de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka, bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup, önümüzdeki ilk Kurban Bayramı’nda alacakları ikramiyeyi anlatacağız” dedi.

CHP Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik bayram ikramiyesi vaadini, 'canlı billboard' yöntemiyle sokaklarda duyuracağını açıkladı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka, bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup, önümüzdeki ilk Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeyi anlatacağız" dedi.

Ozan Işık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesini 8 bin 500 liraya yükseltme ve haziran ayındaki Kurban Bayramı'nda emeklilere toplam 15 bin TL ikramiye ödeme vaadini içeren dövizler taşıyan CHP'li gençlerin fotoğraflarını paylaştı.

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekliler için vaadini kent meydanlarına taşıdık" diyen Işık, açıklamasında şunları kaydetti:

"BUGÜNDEN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE'DE CANLI BİLLBOARD OLACAĞIZ"

"Bugünden itibaren tüm Türkiye'de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka, bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup, önümüzdeki ilk Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeyi anlatacağız.

Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklileri önceleyen vaadini sosyal medyadan sokaklara taşımak bizim görevimizdi. En nihayetinde, sosyal medyanın yaygın kullanımı gençler arasında. Yapılacak tek şey, birer canlı billboard olup banka, bankamatik sıralarında, parklarda, kahvehanelerde, pazarlarda emeklilere bu vaadi anlatmaktı.

"MAAŞ GÜNLERİNİ DÜŞÜNEREK BÖYLE BİR EYLEM TASARLADIK"

Biliyorsunuz, 2015 seçim vaadimiz olan 'her bayramda emeklilere ikramiye' hayata geçti. Biz de maaş günlerini düşünerek böyle bir eylem tasarladık. Gençlik Kolları'ndan arkadaşlarımız, tüm Türkiye'de sahaya çıktı ve eş zamanlı bir eylemle ilk Kurban Bayramı'nda, bu seneki Ramazan Bayramı'nın da farkını alacak şekilde 15 bin TL olarak verilecek ikramiyeyi anlatmaya başladı.

Emekliler ile görüşen ve bunu veriye döken arkadaşlarımız, sokağın tansiyonun oldukça iyi olduğunu bizlere aktarıyorlar. Emekliler, özellikle kurban ibadetleriyle birlikte torunlarına verecekleri harçlıkları düşünüyor ve oldukça mutlu olduklarını bildiriyorlar."