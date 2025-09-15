CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın Duruşması Ertelendi

(İSTANBUL) CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada üçüncü duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin duruşma salonunda görüldü. Cem Aydın'ın katılmadığı duruşmada mahkeme, yargılamayı 28 Kasım saat 10.00'a erteledi.

19 Ocak'ta CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın 20 Ocak'ta Ankara'dan İstanbul'a getirilmiş, ifadesine başvurulmuştu. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen Aydın, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Bugün, söz konusu davanın üçüncü duruşması ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonunda gerçekleştirildi. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması için Ankara'da olan Cem Aydın ve avukatları duruşmaya katılmadı. Bir sonraki duruşmanın ise 28 Kasım saat 10: 00'da görülmesine karar verildi.