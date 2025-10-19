Haberler

CHP Eskişehir İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Eskişehir İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede mevcut il başkanı Talat Yalaz yeniden seçildi. Kongreye CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, divan başkanlığını CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın yaptığı kongre tamamlandı.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut il başkanı Talat Yalaz yeniden seçildi.

Kongreye CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
