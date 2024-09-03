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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı: Eğitim Sorunları Çözülmeli

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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitimle ilgili sorunların yeni eğitim döneminde çözülmesi gerektiğini belirtti. Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sisteminde ve okullarda başlıca sorunların olduğunu ileri sürdü.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitimle ilgili sorunların yeni eğitim döneminde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sisteminde ve okullarda başlıca sorunların olduğunu ileri sürdü.

Öğrenci ve öğretmenlerin çeşitli sorunlarının olduğunu ve bu sorunların tespit edilip harekete geçilmesi gerektiğini savunan Balkanlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, 'eğitim bir milletin en önemli meselesidir.' Bu nedenle Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında dahi Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitimin önemini vurgulamıştır. Bizler, CHP olarak, eğitimin herkes için eşit, erişilebilir ve nitelikli olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balkanlı, yeni eğitim döneminde öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Belediye hizmet noktası faaliyete geçti

Edirne Belediyesi ve Tapu İl Müdürlüğü hizmet noktası faaliyete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunabilmek amacıyla Tapu İl Müdürlüğü Binasında yeni bir hizmet noktası açtı.

Yeni hizmet noktası, emlak beyanı verme, rayiç değer belgelerini alma ve tahsilat işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların taleplerine kısa sürede cevap vermek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Lalapaşa'da öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı

Lalapaşa Belediye tarafından yeni eğitim yılı öncesi öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Merkez Eğitim Güncel

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