Üye Girişi
Haberler

CHP Edirne Kadın Kolları, Dünya Kahve Günü'nde Kahve İkramında Bulundu

CHP Edirne Kadın Kolları, Dünya Kahve Günü'nde Kahve İkramında Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne İl Kadın Kolları, 1 Ekim Dünya Kahve Günü vesilesiyle vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti. Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kahvenin Türk kültüründeki önemine değindi.

CHP Edirne İl Kadın Kolları üyeleri, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulundu.

Parti üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta hazırladıkları kahveleri caddeden geçen vatandaşlara ikram etti.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güzel bir günde vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kahvenin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreşi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle aile büyükleriyle Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine çiçek ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde buluşan öğrenciler ve yaşlılar birlikte çiçek ekme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kuşakları bir araya getiren bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Yaşlıların geçmişin aynası olduğunu aktaran Akın, "Yaşlılarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden biri. Edirne Belediyesi olarak, onların her zaman yanında olacağız. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmeleri, kuşaklar arası bağları güçlendirmek açısından çok kıymetli. Her iki kuşağın da birbirinden öğreneceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın, fide yetiştirilen seralarda incelemede bulundu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında park ve bahçelere ekilmek üzere çiçek fidelerinin yetiştirildiğini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Akın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Peyzaj çalışmaları için seralarda fide yetiştirildiğini aktaran Akın, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şehir genelindeki alanlarımızda bakım ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Müdürlüğümüzün seralarında mevsim şartlarına uygun ekimini yaptığımız rengarenk çiçekleri de kısa süre içinde bu alanlarımıza ekip, vatandaşlarımızın yürüyüş ve dinlenme olarak kullandığı bu mekanlarımızı onların mutlu ve huzurlu hissedecekleri alanlara dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Filiz Gencan Akın Dünya Kahve Günü Yerel Haberler Magazin edirne Güncel Yaşam Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1-2 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 1-2 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Malatyaspor Arapgir Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Malatyaspor Arapgir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Gaziantepgücü SK Gaziantep Şehit Kamil Bld. CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gaziantepgücü SK Gaziantep Şehit Kamil Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Yahyalı Spor Develi Gücü SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Yahyalı Spor Develi Gücü SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Elbistan Spor Sivas Gücü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Elbistan Spor Sivas Gücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Suvermez Kapadokya Spor İnce Gençlik Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Suvermez Kapadokya Spor İnce Gençlik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Kilis Bld. Spor Bahçespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kilis Bld. Spor Bahçespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Samandağ Gençlerbirliği Reyhanlı Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Samandağ Gençlerbirliği Reyhanlı Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Viranşehir Eğitim Gücü Kahramanmaraş Kurtuluş CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Viranşehir Eğitim Gücü Kahramanmaraş Kurtuluş maçı ne zaman, saat kaçta?h Besni 02 SK Dersim Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Besni 02 SK Dersim Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });