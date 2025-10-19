CHP Düzce'de Kongre Yaptı, Özcan Dağıstanlı Güven Tazeledi

Düzce'de gerçekleştirilen CHP 11. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Özcan Dağıstanlı güven tazeledi.

Düzce KYK Soğancı Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, açılış konuşmasında, kongrelerle, CHP'yi iktidara götüren yolun tek tek taşlarını döşediklerini belirterek, "Bizler sadece burada Düzce'yi yönetecek kadroları seçmiyoruz. İlk seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek kadroları seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aka, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve aday Semih Cemşit ise yönetim kurulu kadrolarını kürsüye çağırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Seçimde 2 oy geçersiz sayıldı, 252 oyun 168'ini alan mevcut başkan Dağıstanlı, yeniden başkanlığa seçildi.