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CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirerek bunun demokratik değerlere zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek bir gün olmuştur. Önce Gençlik Kolu Başkanımız Cem Aydın'a fiili gözaltı uygulaması, ardından TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma ve şimdi de bir muhalefet partisi olan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın apar topar gözaltına alınarak kara yoluyla Ankara'dan İstanbul'a getirilmesi; büyük bir yozlaşmanın, demokrasiye indirilen tarihi bir zararın resmidir.

Bir partinin Genel Başkanına, siyasetin gereği olan eleştirel ifadeleri nedeniyle uygulanan bu muamelenin sorumluları demokrasimize ve siyasal düzene büyük yaralar açıyorlar. Muhalif seslerin, muhalif siyasal partilerin ve muhalif figürlerin bu şekilde bastırılmaya çalışılması medeni bir ülkenin hiçbir dinamiği ile açıklanamaz. Sayın Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tez zamanda özgürlüğüne kavuşarak görevine dönmesini temenni ediyorum. Siyasi mücadeleyi sandık çemberinden koparmayın. 101 yıllık Cumhuriyet çınarının kazanımlarına daha fazla zarar vermeyin!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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