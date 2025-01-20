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CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Ali Mahir Başarır'ı görevlendirerek Çağlayan Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Başarır, adaletin geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine görevlendirdiği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nden paylaşımda bulundu. Başarır, "Bu güzel ülkeye adalet mutlaka gelecek" dedi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağlayan'daki ofisimdeyim(!) Değerli yurttaşlarımız, 'ofis' dedim, yanlış anlaşılmasın burası adalet sarayı(!) Gördüğünüz iki kişilik bankta, günlerdir savcılığa ifadeye çağrılan çok değerli yol arkadaşlarımızı adalet hasretiyle bekliyoruz. Bu güzel ülkeye adalet mutlaka gelecek!" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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