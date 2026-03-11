Haberler

CHP'li Bulut:  Trt Haber, Tarafsız Habercilik Yapmak Yerine, Siyasi Nitelikteki İftiranamenin Savunuculuğunu Yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'in tarafsız olması gerektiğini savunarak İBB davasının canlı yayınlanmasını istedi. Bulut, TRT'nin siyasi nitelikli yayın yaptığına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'in tarafsız olması gereken bir kurum olarak siyasi nitelikli yayın yaptığı eleştirisinde bulundu ve İBB davasının canlı yayınlanmasını istedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken sözde 'kamu yayıncısı' TRT Haber, yine şaşırtmadı. Gerçek ve tarafsız habercilik yapmak yerine tümüyle siyasi nitelikteki bir iftiranamenin savunuculuğuna soyunmuşlar. Madem bu kadar eminsiniz, davayı canlı yayınlayın; kim doğruyu söylüyor, kim gerçeği çarpıtıyor millet kendi gözleriyle görsün." ifadesini kullandı.

