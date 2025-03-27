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CHP'den RTÜK'e Eleştiri: Medya Üzerinde Baskı Artıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK'ün gazeteci Fatih Altaylı ve Flu TV'ye yönelik lisans tehdidi ve erişim yasağını eleştirerek, medya üzerindeki iktidar baskısının arttığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, medya üzerinde iktidar baskısının arttığını belirterek, RTÜK'ün gazeteci Fatih Altaylı ve Flu TV'ye yönelik lisans tehdidi ve erişim yasağı kararını eleştirdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiyorlar ki bütün medya kuruluşları TRT ve A Haber gibi yayın yapsın. İktidarı övsün, muhalefeti yerden yere vursun. Darbenin medya ayağı RTÜK, Fatih Altaylı ve Flu TV'ye de 72 saat içerisinde lisans almadıkları takdirde erişim yasağı getirme kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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