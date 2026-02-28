CHP'li Çiftci: Genel Başkanımız Hakkında Başlatılan Soruşturma Hukukun Araçsallaştırılmasının Yeni Bir Halkasıdır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında Burdur'daki miting konuşması gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma, hukukun araçsallaştırılmasının ve siyasal alanın yargı yoluyla kuşatılmasının yeni bir halkasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında Burdur'daki miting konuşması gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma, hukukun araçsallaştırılmasının ve siyasal alanın yargı yoluyla kuşatılmasının yeni bir halkasıdır. Genel Başkanımızın, milyonların oyuyla seçilmiş İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen mesnetsiz iddiaları kamuoyu önünde çürütmesi iktidarı açıkça rahatsız etmiştir. Kendi elleriyle kurdukları, tek amacı seçilmişleri tutuklamak ve içi boş iddianame hazırlamak olan yargı sisteminin de ortaya koydukları iddiaların da hiçbir geçerliliği yoktur. Genel Başkanımızın önderliğinde iktidarın kurduğu bu kara düzeni yıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Soruşturmalar bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, susturmaz."

Kaynak: ANKA