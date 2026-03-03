Haberler

Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... CHP'li Emre: "Bu İklimi Yaratan ve Önlem Almayan Anlayış da Sorgulanmalıdır"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cinayetiyle ilgili olarak sorumluluğun yalnızca faille sınırlı olmadığını ve şiddetin sıradanlaştığı iklimin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin yaptığı açıklamada, "17 yaşındaki bir öğrencinin okula bıçak sokabildiği, şiddetin bu denli sıradanlaştığı bir düzende sorumluluk yalnızca faille sınırlı değildir; bu iklimi yaratan ve önlem almayan anlayış da sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fatma Nur Çelik öğretmenimizi görev başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kendisine rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Bir yıl önce 'Can güvenliğimiz yok' diyerek uyarıda bulunan bir öğretmenin sesine kulak tıkayanlar, bugün ortaya çıkan bu ağır tablonun siyasi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu ihmal zinciri kabul edilemez. Yetkili iktidar mensupları derhal hesap vermelidir. 17 yaşındaki bir öğrencinin okula bıçak sokabildiği, şiddetin bu denli sıradanlaştığı bir düzende sorumluluk yalnızca faille sınırlı değildir; bu iklimi yaratan ve önlem almayan anlayış da sorgulanmalıdır."

