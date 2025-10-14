CHP'den Nuri Aslan'a Destek: 'İstanbul Halkının İradesi Cezalandırılıyor'

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkanvekili olarak seçilen Nuri Aslan hakkında dava açılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Hedef aynı, niyet aynı… İstanbul'u ve halk iradesini cezalandırmak. Yargı, adalet dağıtma görevinden koparılmış, iktidarın hesaplaşma aracına dönüştürülmüştür Bu anlayış adaletsizlik üretiyor. Tarih, bu dönemin yargı oyunlarını değil, bu oyunlara direnenleri yazacaktır. İstanbul teslim alınacak bir şehir değildir. Halkın iradesi, hiçbir yargı kumpasının önünde diz çökmez." dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkanvekili olarak seçilen Nuri Aslan hakkında, gözaltına alınan İBB yöneticilerine destek için gittiği adliyede bazı engellemelere karşı çıktığı için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile açılan davaya tepki gösterdi. Zeybek açıklamasında şunları kaydetti:

"Hedef aynı, niyet aynı… İstanbul'u ve halk iradesini cezalandırmak. Yargı, adalet dağıtma görevinden koparılmış, iktidarın hesaplaşma aracına dönüştürülmüştür Bu anlayış adaletsizlik üretiyor. Tarih, bu dönemin yargı oyunlarını değil, bu oyunlara direnenleri yazacaktır. İstanbul teslim alınacak bir şehir değildir. Halkın iradesi, hiçbir yargı kumpasının önünde diz çökmez. Bu millet, adaleti ayaklar altına alanları değil, o adaleti yeniden ayağa kaldıranları hatırlayacaktır. Nuri Aslan, Ekrem Başkanımızın emanetine onuruyla sahip çıkıyor. Bu kadim kente hizmet ediyor. Karış karış her sokağını geziyor, derde derman oluyor. Kulaklarını halkın sesine tıkayanlar kaybedecek. Nuri Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız."