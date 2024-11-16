CHP'den Milli Eğitim Bakanı Tekin'e Suç Duyurusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle Cumhuriyet'i hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında, kullandığı Cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle Cumhuriyet'i hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Tekin derhal görevden alınmalıdır. Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur."