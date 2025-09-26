CHP'den Mahkeme Kararına Tepki: 'Hukuku Çiğnemeye Devam Ediyor'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici tedbir kararına yapılan itirazı reddetmesine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa'yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa'yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir.

Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, 'burası başka bir makeme' edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz. Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir. Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."