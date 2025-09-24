Haberler

CHP'den İtiraz: İstanbul İl Kongresi Durdurulamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulması talebine karşı çıkarak, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve hukuken geçersiz olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin tarafsızlığı sorgulanan bir yargı mensubunun Valiliğe ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderdiği yazı, hukuk önünde yok hükmündedir. YSK, 9 Eylül'de oy birliğiyle kararını vermiş, tüm tartışmaları kapatmıştır. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreye dakikalar kala aldığı durdurma talebi Anayasa'ya aykırıdır; iradeye ve hukuka açık bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin tarafsızlığı sorgulanan bir yargı mensubunun, Valiliğe ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderdiği yazı, hukuk önünde yok hükmündedir. YSK, 9 Eylül'de oy birliğiyle kararını vermiş, tüm tartışmaları kapatmıştır. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreye dakikalar kala aldığı durdurma talebi Anayasa'ya aykırıdır; iradeye ve hukuka açık bir darbedir. Biz kongremizi kararlılıkla yapıyoruz. Bu harami düzeni, halkın iradesi ve örgütümüzün kararlılığı karşısında yıkılmaya mahkumdur."

