CHP'den İstanbul İl Kongresi Davasıyla İlgili Açıklama

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremize ilişkin açılan davayı 21 Kasım tarihine ertelerken, reddi hakim talebimizi de reddetmiştir. Bu karar, sonuçtan çok sürece odaklanan bir yargı hamlesidir. Ankara'da aynı konuda açılan davanın esastan reddedilmiş olmasına rağmen İstanbul'daki mahkeme davayı erteleyerek, yargının siyasallaştırılmış şekilde nasıl bir araç haline getirildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Esastan reddedilmiş bir davanın, farklı mahkemelerde ısrarla sürdürülmeye çalışılması, hukukun değil siyasetin gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir kez daha altını çiziyoruz: 24 Eylül'de delegelerimizin iradesiyle gerçekleştirdiğimiz olağanüstü kongremizin ardından bu dava konusuz kalmıştır. Yani ortada tartışılacak bir dava zemini kalmamış, hukuken süreç kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'tir ve görevinin başındadır."