CHP'den İmamoğlu'nun Hesabına Erişim Engeline Tepki

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline karşı çıkarak, halkın iradesinin önünde hiçbir sansürün duramayacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun kullanıcı adı değişen "X" hesabına da erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Bulut, "Her engelleme girişimi bu büyük yürüyüşü daha da güçlendiriyor, daha da büyütüyor. Halkın iradesi karşısında hiçbir yasak, hiçbir sansür duramayacak. Siz engelledikçe biz daha da çoğalacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabının (CBAdayOfisi) dün engellenmesinin ardından bugün de (CBAdayOfisi1) hesabına engel getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun kullanıcı adı değişen "X" hesabına da erişim engeli getirilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına bir kez daha erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının ardından hesabın ismi @CBAdayOfisi11 oldu. Bu engellemeler, baskılar ve sansür politikalarınız bizi durduramaz. Her engelleme girişimi bu büyük yürüyüşü daha da güçlendiriyor, daha da büyütüyor. Halkın iradesi karşısında hiçbir yasak, hiçbir sansür duramayacak. Siz engelledikçe biz daha da çoğalacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
