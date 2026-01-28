Murat Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya: "Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınanların Pmyo Yerleşkesinden Firar Olayında Toplam Kaç Şüpheli Firar Etmiştir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İçişleri Bakanlığı tarafından 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu' olarak nitelendirilen ve yaklaşık dört aylık bir hazırlık süreci yürütüldüğü ifade edilen söz konusu operasyonda gözaltı sürecinde yaşanan ciddi güvenlik zafiyetleri ve firar olaylarının yaşanmasında, planlama, koordinasyon ya da uygulama aşamalarında ihmali ve sorumluluğu olanlar kimlerdir? İzmir Rüştü Ünsal PMYO yerleşkesinde meydana gelen firar olayında toplam kaç şüpheli firar etmiştir" diye sordu.

CHP CAO İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nca İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin firar etmesini Meclis gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Ankara merkezli Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen ve 'tarihin en büyük operasyonu' olarak nitelendirilen bir soruşturma kapsamında, İzmir başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, 641 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyon dosyasında yaklaşık 800 şüphelinin isminin yer aldığı belirtilmiştir. İçişleri Bakanı, yapılan operasyona ilişkin 'Yaklaşık dört ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık' ifadelerini kullanmıştır. Ancak operasyon sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre, İzmir Emniyeti'ne ait yerleşkelerde yeterli nezarethane bulunmaması nedeniyle çok sayıda şüphelinin İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutulduğu, bu süreçte okul personelinin görevlendirildiği ve gözaltı işlemlerinin fiilen okul yönetimince yürütüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu süreçte, sekiz şüphelinin PMYO yerleşkesinden firar ettiği ayrıca bir şüphelinin de adliyeden kaçtığı, firar eden şüphelilerden birinin halen yakalanamadığı ortaya çıkmıştır."

CHP'li Bakan'ın Bakan Yerlikaya'ya soruları ise şöyle:

"İzmir merkezli söz konusu operasyon kapsamında toplam kaç kişi gözaltına alınmıştır? Operasyon dosyasında ismi yer alan şüpheli sayısı kaçtır?

Tarafınızca 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu' olarak nitelendirilen ve yaklaşık dört aylık bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiği belirtilen bu operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ait yerleşkelerde çok sayıda şüphelinin güvenli ve hukuka uygun biçimde gözaltında tutulmasına yetecek nezarethane ve fiziki kapasite dikkate alınarak mı planlanmıştır?

Gözaltına alınan şüphelilerin önemli bir bölümünün, nezarethaneler yerine İzmir Rüştü Ünsal PMYO yerleşkesine sevk edilmesinde şüphelilerin suç örgütü içerisindeki konumları, sahip oldukları siyasi, idari veya ekonomik nüfuzları etkili olmuş mudur? Olmadıysa nezarethane koşullarından daha farklı koşullarda tutulmalarının gerekçesi nedir?

PMYO yerleşkesinde meydana gelen firar olayında toplam kaç şüpheli firar etmiştir? Firar eden şüphelilerden kaçı yakalanmış, kaçı halen firaridir? Söz konusu operasyonda gözaltına alındıktan sonra firar eden şüphelilerin suç örgütü içerisindeki konumları ve etkinlik düzeyleri, siyasi, idari veya ekonomik nüfuz sahibi kişilerle bağlantılarının bulunup bulunmadığı Bakanlığınızca tespit edilmiş midir?

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu' olarak nitelendirilen ve yaklaşık dört aylık bir hazırlık süreci yürütüldüğü ifade edilen söz konusu operasyonda gözaltı sürecinde yaşanan ciddi güvenlik zafiyetleri ve firar olaylarının yaşanmasında, planlama, koordinasyon ya da uygulama aşamalarında ihmali ve sorumluluğu olanlar kimlerdir?"