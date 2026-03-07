Haberler

Murat Emir: "Pazartesi Günü Başlayacak İbb Kumpas Davasını TRT'den Canlı Yayınlamak İçin Meclis'te Yasal Düzenleme Yapma Vaktimiz Hala Var"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB kumpas davasının canlı yayınlanması için Meclis'te yasal düzenleme yapılmasını talep etti ve iktidara meydan okudu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara çağrıda bulunarak, "Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT'den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin. Kendine ve kurguladığı davaya güvenen milletten kaçmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"AKP iktidarına açık çağrımdır: Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT'den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Kendi iddianamenize, bakanlık koltuğuna oturttuğunuz savcınıza ve yapboza çevirdiğiniz mahkeme heyetlerine gerçekten güveniyorsanız hodri meydan. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin. Kendine ve kurguladığı davaya güvenen milletten kaçmaz."

