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CHP'den Gözaltına Alınan Gazetecilere Destek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'e destek vererek, onların cesur ve etik gazeteciler olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Timur Soykan ve Murat Ağırel dürüst ve cesur gazetecilerdir. Onların her koşulda etik gözettiklerini biliriz. Emek yoğun çalışıp iğneyle kuyu kazdıklarını biliriz. Bir şafak operasyonuyla alındıklarında bile korkmadıklarını biliriz. Yanlarındayız, kefiliz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Okakın, şunları söyledi:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel dürüst ve cesur gazetecilerdir. Onların her koşulda etik gözettiklerini biliriz. Emek yoğun çalışıp iğneyle kuyu kazdıklarını biliriz. Bir şafak operasyonuyla alındıklarında bile korkmadıklarını biliriz. İktidarın alışkın olduğu gazetecilere hiç benzemezler. Tetikçilik yapmaz, iftira atmaz, itibar suikastları ve siyasi işbirliklerinin parçası olmazlar. Yanlarındayız, kefiliz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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