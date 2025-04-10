CHP'den Gençlere Tahliye Müjdesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz serbest bırakıldı. Hukuk adına karar verenler günlerce özgürlükleri boğazladılar, ülkenin gençlerine kumpas kurdular. Bu kumpasları kuranlar yargılanacak. Tüm arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protesto gösterilerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen 273 gençten 102'sinin tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aytekin, "Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz serbest bırakıldı. Hukuk adına karar verenler günlerce özgürlükleri boğazladılar. Ülkenin gençlerine kumpas kurdular. Bu kumpasları kuranlar yargılanacak. Tüm arkadaşlara geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.