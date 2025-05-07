CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beyazıt Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Görüyorsunuz binlerce kişi öğrenciler, emekliler, öğrenciler hepsi buradalar. Hepsi Sayın Ekrem İmamoğlu'na, diplomasına sahip çıkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na, özgürlük talebine sahip çıkıyorlar. CHP'nin başaracağına, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden özgür olmasına inançlarını beyan ediyorlar. Ekrem İmamoğlu neden Cumhurbaşkanı adayı oldu, çünkü diplomasıyla iş bulamayan üniversiteli gençlerin geleceğini kurtarmak için aday oldu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beyazıt Meydanı'nda CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Karabat, şunları kaydetti:

"Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali tebliğ edildi. Çok uzun süre beklediler bu diplomanın iptalini tebliğ için. Çünkü haklı bir gerekçeleri, vicdani bir gerekçeleri yok. O yüzden genel başkanımız bugün buraya İstanbulluları davet etti. Görüyorsunuz binlerce kişi öğrenciler, emekliler, öğrenciler hepsi buradalar. Hepsi Sayın Ekrem İmamoğlu'na, diplomasına sahip çıkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na, özgürlük talebine sahip çıkıyorlar. CHP'nin başaracağına, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden özgür olmasına inançlarını beyan ediyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın Özdağ, Demirtaş, İmamoğlu bugün içerde"

Ekrem İmamoğlu neden Cumhurbaşkanı adayı oldu, diplomasıyla iş bulamayan üniversiteli gençlerin geleceğini kurtarmak için aday oldu. O diplomalar işe yarasın diye mücadele ettiği için bugün Ekrem İmamoğlu içerde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın, kim rakip olursa olsun Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu bugün içerde. Bugün bütün vatanseverlerin birlikte mücadele etmesi gerekli. O yüzden kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz."