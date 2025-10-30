Haberler

CHP'den Can Uğur'a Dava Açılmasına Tepki: Basın Özgürlüğü Tehdit Altında

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Can Uğur hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla açılan davaya tepki göstererek, demokrasinin ve basın özgürlüğünün tehlikede olduğunu belirtti. Bulut, gazetecilerin yaptıkları haberler yüzünden yargılanmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Can Uğur hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılmasına tepki gösterdi. Bulut, "Bir ülkede gazeteciler, haber yazdıkları için yargılanıyorsa, orada demokrasi ve basın özgürlüğü yoktur" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yıllarda "yanıltıcı bilgi yayma" ya da "dezenformasyon" suçlamasının gazetecileri ve medyayı susturma aracına dönüştüğünü belirtti. Cumhuriyet gazetesinin "LGS skandalı" başlıklı haberinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın şikayeti üzerine gazeteci Can Uğur hakkında dava açıldığını hatırlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bir ülkede gazeteciler, haber yazdıkları için yargılanıyorsa, orada demokrasi ve basın özgürlüğü yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken, haberi yapan gazeteciyi cezalandırmak değil, iddiaları ciddiyetle araştırmak, kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde açıklama yapmaktır. 'LGS skandalı' gibi milyonlarca öğrenciyi, aileyi ve eğitim sistemini ilgilendiren bir konuda gazetecilik yapmak suç değil, kamusal sorumluluktur."

Kaynak: ANKA / Güncel
