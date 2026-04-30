CHP'den Arif Kocabıyık Açıklaması: Üyelik İşlemleri Durduruldu

(ANKARA) - CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in Meclis'teki yoğun kabul programı sırasında parti rozeti taktığı Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

CHP, Arif Kocabıyık'a rozet takılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul etmiştir. Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya'dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık'a da rozet takılması rica edilmiştir."

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık'a da rozet takmıştır. Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Haberler.com
500

Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı