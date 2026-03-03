Haberler

Yavuzyılmaz'dan Antalya-Konya Karayolu İçin Suç Duyurusu

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Antalya-Konya karayolunun yağış sonrası sular altında kalmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, yolun yapımında kullanılan yöntemlerin yetersiz olduğu ve bu nedenle halkın zarara uğradığı gerekçesiyle yapıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Antalya- Konya karayolunun bir bölümünün yağış sonrası sular altında kalmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suç duyurusunda bulundum! AKP'nin 2017 yılında 21-b pazarlık usulü ihaleyle, adrese teslim olarak Makyol şirketine verdiği; Antalya-Konya karayolunun ilgili kesimlerinin yağmurda sular altında kalması ve 3-4 metre derinliğe sahip bir göle dönmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu rezaletin şüphelileri Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki Bakan sayısının beşte biri kadar bakan; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı. İhaleyi alan ve inşaatı yapan şirket MAKYOL. Diğer yetkili kamu görevlileri."

Peki bu rezalet neden oldu? Yolun kot seçimi yanlış. Sanat yapıları yetersiz. Güzergah seçimi yanlış. ÇED gerekli değil kararı yanlış. Drenaj çözümleri yetersiz. Doğal su döngüsü korunmamış. Havza bütünlüğü gözetilmemiş.Yüzey ve yeraltı suları sürekliliği bozulmuş. Afet riski yok sayılmış. Su baskın ihtimali yok sayılmış.

Sonuç: Bu ihale kapsamında; KGM'nin MAKYOL şirketine ödediği toplam tutarın dolar karşılığı, iş artışıyla birlikte 179 Milyon Dolar. Bunca ödenen paranın ardından yolun sular altında kalması kamu zararıdır. Bu bir doğal afet değil, sorumsuzluğun, kar hırsının, kanun tanımazlığın bir sonucudur."

