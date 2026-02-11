Burhanettin Bulut'tan Akın Gürlek'in Atanmasına Tepki: Tarih Bunu Kara Bir Utanç Sayfası Olarak Yazacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki göstererek, "Tarih bunu kara bir utanç sayfası olarak yazacak" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimize yönelik kumpasların baş aktörü, yargıyı sarayın tetikçisine çeviren Akın Gürlek'in Adalet Bakanı yapılarak ödüllendirilmesi; hukukun tabutuna çakılan son çividir. Hukuku ayaklar altına alan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bu atama, sandıkla kazanamadığını mahkeme salonlarında dizayn etmeye çalışan bir iktidarın çaresizliğinin ve çöküşünün belgesidir. Tarih bunu kara bir utanç sayfası olarak yazacak" ifadelerine yer verdi.