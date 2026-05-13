Chp: "86 Milyonun Hukukundan Sorumlu Olan Bir Adalet Bakanlığı, Kumpasçılık Yapar Mı?"

Güncelleme:
CHP Genel Merkezi, Adalet Bakanlığı'nın bazı tutuklu ifadelerini tahrif ederek basın mensuplarına servis ettiği iddialarını gündeme getirdi. Açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın bu eylemlerinin yargıya olan güveni zedelediği vurgulandı.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri'nin whatsapp grubu üzerinden bazı tutukluların ifadelerini tahrif ederek basına servis ettiği ileri sürülerek, "Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı? Bu kirli operasyonları yürütenleri, yargıya güveni yerlere düşürenleri milletimiz çok iyi tanıyor" denildi.

CHP Genel Merkezi'nce kullanılan "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın "Basın Bilgilendirme" WhatsApp grubunda bazı tutuklu ifadelerinin değiştirilerek servis edildiği ileri sürülerek, şunları kaydetti:

"Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı? Bugün suçüstü yakalandılar! Bakanlık Basın Müşaviri, 'Word' dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor. Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan değişiklikler tek tek ortaya çıkıyor. Üstelik cımbızladıkları yalanların altını renkli kalemlerle çizecek kadar da pervasızlar. Bu kirli operasyonları yürütenleri, yargıya güveni yerlere düşürenleri milletimiz çok iyi tanıyor."

Kaynak: ANKA
