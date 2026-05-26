CHP'de 'mutlak butlan' sonrası iki cephe: Kılıçdaroğlu PM'yi toplamak isterken Özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultay için imza toplayacak
CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki gerilim tırmanıyor. Kılıçdaroğlu bayramlaşma ve PM toplantısı planlarken, Özel olağanüstü kurultay için imza toplamaya hazırlanıyor.
CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası iki cephe arasındaki gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta genel merkeze gelerek partililerle bayramlaşacak ve 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplamayı planlıyor. Özel ise aynı gün olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Kurultayın seçimli yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına Ali Öztunç ve Gürsel Erol girmeyi reddetti. Özel, 'Artık iki CHP var' diyerek partiyi bırakmayacaklarını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi