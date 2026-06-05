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CHP'de Eski Pm Üyesi Ali Haydar Fırat, İletişim Koordinatörü Olarak Görevlendirildi

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CHP, medya ve iletişim çalışmalarının daha koordineli yürütülmesi için eski PM üyesi Ali Haydar Fırat'ı İletişim Koordinatörü olarak görevlendirdi.

(ANKARA) - CHP'de medya ve iletişim çalışmalarının daha koordineli yürütülmesi amacıyla eski PM üyesi Ali Haydar Fırat, CHP İletişim Koordinatörü olarak görevlendirildi.

CHP tarafından yapılan görevlendirme yazısında, İletişim Koordinatörlüğünün amacı; "medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi" olarak tariflendi.

Yazıda, Genel Merkez, parti örgütleri ve yerel yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda eski PM üyesi Ali Haydar Fırat'ın bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda CHP İletişim Koordinatörü olarak görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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