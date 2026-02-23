Haberler

Chp, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" Buluşmasına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları ele alınırken, 2 Mart'ta düzenlenecek 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşmasının hazırlıkları değerlendirildi.

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısı, Özgür Özel başkanlığında düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, politika başkanlıklarının kendi alanlarında yaptığı sunumların yanı sıra, 2 Mart'ta düzenlenecek buluşma için hazırlık yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde'  buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.

CHP CAO Yürütme Kurulu, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CAO binasında toplandı. Sat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık altı saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık altı saat süren toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklarla dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı."

Yürütme Kurulu toplantısında 2 Mart 2026 tarihinde CAO'nun CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde'  buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca politika başkanları, kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatler çerçevesinde bilgilendirme yaptı."

Kaynak: ANKA
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan başlıyor
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor