CHP Belediye Meclis Üyesi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Timur, yaşamını yitirdi. Timur'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Timur, yaşamını yitirdi.
Akçadağ Belediyesi Meclis Üyesi Timur (68), kullandığı 44 PS 368 plakalı traktörle seyir halindeyken Bekiruşağı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Timur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Timur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.???????