CHP Bayburt İl Başkanlığına Sercan Türker Seçildi

CHP Bayburt İl Başkanlığını 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eski Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan kongrede, mevcut başkan Haktan Yücel ve Sercan Türker aday oldu.

Kongrede, 72 delegeden 40'ının oyunu alan Sercan Türker, CHP Bayburt İl Başkanlığına seçildi.