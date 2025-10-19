Haberler

CHP Bayburt İl Başkanlığına Sercan Türker Seçildi

CHP Bayburt İl Başkanlığına Sercan Türker Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bayburt İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Haktan Yücel ve Sercan Türker aday olurken, Sercan Türker 72 delegenin 40 oyunu alarak başkan seçildi.

CHP Bayburt İl Başkanlığını 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eski Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan kongrede, mevcut başkan Haktan Yücel ve Sercan Türker aday oldu.

Kongrede, 72 delegeden 40'ının oyunu alan Sercan Türker, CHP Bayburt İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 380.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Düğün konvoyunda feci kaza! Acı haber geldi

En mutlu günleri kana bulandı! Düğün konvoyunda feci kaza
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.