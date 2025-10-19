CHP Bayburt İl Başkanlığına Sercan Türker Seçildi
CHP Bayburt İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Haktan Yücel ve Sercan Türker aday olurken, Sercan Türker 72 delegenin 40 oyunu alarak başkan seçildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel