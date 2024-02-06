CHP Ankara İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anma töreni düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden yurttaşları saat 04.17'de saygı duruşu ile andı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden yurttaşları depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de saygı duruşu ile andı. Anmaya CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara il örgütünden partililer katıldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, saygı duruşu videosunu X hesabından yayınladı.