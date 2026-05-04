CHP 81 İlde Sahada... Veli Ağbaba'nın Pazar Ziyaretinde Ekonomi Tepkisi: "Şimdi Alan da Memnun Değil, Satan da Memnun Değil"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısı kapsamında çıktığı saha ziyaretinde, Malatya'da vatandaşla buluştu. Pazarda konuşan yurttaş, aldıklarının 400 lira tuttuğunu belirterek "Çok pahalı" dedi. Biber satan bir pazarcı ise geçmiş yılların daha iyi olduğunu söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı kapsamında başlattığı saha çalışması kapsamında, Malatya'da semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağbaba, pazardaki biber satan pazarcıya "Geçmiş yıllara göre nasıl pazarın durumu?" diye sordu. Pazarcı ise geçmiş yılların daha iyi olduğunu belirterek Ağbaba'nın "Şimdi alan da memnun değil, satan da memnun değil" sözlerine katıldığını söyledi.

"Karpuzun dilimi mi satılıyor, bütünü mü satılıyor?" diye soran Ağbaba'ya 30 senedir kapuz satan yurttaş, "Valla genelde dilim satılıyor. 2 senedir dilim karpuza döndü. Önceden dilim satsam sana gülerlerdi" dedi."

"İran'a Hürmüz'ü kapatıyor mazot çıkıyor, açıyor mazot iniyor"

Pazarda aldıklarını Ağbaba'ya gösteren bir vatandaş, aldıklarının 400 lira tuttuğunu belirterek "Çok pahalı" diye konuştu.

Ağbaba'ya toplamda bin liralık alışveriş yaptığını söyleyen bir vatandaş hala eksiğinin de olduğunu belirterek, "En kalın salatalıkları aldım. Öyle olunca daha ucuz oluyor. Kabak da aynı şekilde... İşte düşünün, 20 bin lirayla geçinenin halini düşünün" diye kaydetti.

Pazarda domates satan bir pazarcı ise bölgedeki yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki pazar fiyatlarını etkilemesini eleştirerek "İran, Hürmüz'ü kapatıyor, mazot çıkıyor. Açıyor, mazot iniyor. Kardeş domatesi Hürmüz Boğazı'ndan mı getirirler bize? 110 lira... Halde 100 lira. Hamallık, her şey düştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
