CHP 81 İlde Sahada... CHP'li Bakan'dan, Stk'lara Ziyaret: İktidarımızda Hayata Geçireceğimiz Reform ve Düzenlemeleri Paylaştık

(ANKARA)- CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Ankara'da sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyarete ilişkin, "İçişleri Politika Kurulu olarak yaptığımız çalışmaları, iktidarımızda hayata geçireceğimiz reform ve düzenlemeleri sivil toplum örgütlerimizle paylaştık, fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ilan ettiği gibi 81 ilde, 973 ilçede sokaktaydık. Sabah erkenden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde Genel Başkanımızla toplantımızı yaptık ve ardından hepimiz Ankara'da sahaya çıktık."

Bu kapsamda Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nı (EMŞAV), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği'ni (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) ziyaret ettik. Ayrıca şehit eşi Leyla Kanat ile görüştük.

Misafirperverlikleri ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. ya hep beraber, ya hiçbirimiz"

Kaynak: ANKA