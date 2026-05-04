CHP 81 İlde Sahada... Batmanlı Pazarcı: Günlük Yevmiyeleri Çıkaramıyoruz, Her Gün Cepten Yiyoruz

(ANKARA) - CHP Batman İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi talimatını vermesinin ardından semt pazarını ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi. Günlük yevmiyelerini çıkaramadıklarını belirten pazarcı esnafı, her gün cepten yediklerini söyleyerek, CHP heyetine, "İnşallah bir yöntem bulursunuz bu halden kurtuluruz yoksa iflasa doğru gidiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi talimatı üzerine, CHP Mardin İl Başkanlığı ile Batman İl Başkanlığı, saha çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Mardin İl Başkanı Azad Kılınçaslan başlığındaki heyet, ziyaretler kapsamında çarşı esnafı ile bir araya geldi. Kılınçaslan'ın sohbet ettiği Mardinli esnaf, "Ekrem Başkan, içeride de olsa oy vereceğiz, dışarıda olsa da oy vereceğiz" diye konuştu.

Batman İl Başkanlığı da semt pazarında

Batman İl Başkanlığı da saha ziyaretlerini semt pazarında gerçekleştirdi. CHP heyeti ile alım gücü ve ekonomik krizin etkilerini konuşan pazarcı esnafı, "Milletin cebinde para yok. Milletin cebinde para olsaydı, hali böyle olmayacaktı" dedi.

Akşam saatlerine kadar günlük yevmiyelerini çıkaramadıklarını belirten pazarcı esnafı her gün cepten yediklerini söyledi. Esnaf, "Milletin cebinde para olmadıktan sonra nasıl alışveriş yapacak" diyerek CHP heyetine, "İnşallah bir yöntem bulursunuz bu halden kurtuluruz yoksa iflasa doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
