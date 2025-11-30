Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri yapılıyor

CHP'nin 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nın son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler gerçekleştiriliyor. Özgür Özel, genel başkanlık seçimlerini kazanarak mevcut MYK üyelerini anahtar listesine aldı.

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler yapılacak. Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son günü, saat 08.00 itibarıyla başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurutlayın bugünkü gündem maddesine göre Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak.

Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.

PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erecek.

Haberler.com

