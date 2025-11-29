Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Demokrasi Vurgusu Yapıldı

Güncelleme:
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 39. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak mahkeme salonlarında yargı aparatlarıyla dizayn edilemeyeceklerini vurgulayarak, demokrasi ve hukuk devletinin inşası için yeni bir iktidar yolunun başlatıldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi, mahkeme salonlarında yargı aparatlarıyla dizayn edilecek bir parti değildir. İşte demokrasi şöleni. Bugün burada iktidar yolunda demokrasi ve özgürlüklerin yaşandığı, Anayasa'nın uygulandığı, hukuk devletinin inşa edildiği bir iktidar yolunu başlatıyoruz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül,  ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, şunları söyledi:

"39. kurultayımıza zor günlerden geçerek geldik, hem içeriden hem dışarıdan. Yargı aparatlarıyla engellenmeye çalışıldı. CHP, 102 yıllık devleti, Cumhuriyeti kuran ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme salonlarında yargı aparatlarıyla dizayn edilecek bir parti değildir. İşte demokrasi şöleni. Bugün burada iktidar yolunda demokrasi ve özgürlüklerin yaşandığı, Anayasa'nın uygulandığı, hukuk devletinin inşa edildiği bir iktidar yolunu başlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
