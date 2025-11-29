Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı Devam Ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, kurultayda yapılan tüzük ve program geçişleri sonrası, yeni yönetimin belirlenmesi ve seçim çalışmalarına hızla başlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin şunları söyledi:

"Kurultayımıza dün büyük bir coşkuyla başladık, tüzük ve programı geçirdik. Bugün ve yarın da genel başkan ve parti yönetimini seçeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hepimiz buradayız. Önemli olan hep birlikte iktidara doğru yürüyebilmek. Güzel bir kardeşlik hukuku içinde burada tüm partililer gerekli demokrasi yarışını yapacaklar ve birlikte Türkiye'yi yönetmek için adımlarımızı atacağız. Dün ortaya koyduğumuz iddialarla nasıl bir yönetim olacak, nasıl bir ekonomi, nasıl bir çevre, sağlık olacak bunları geçirdik. Bugünden sonra da kurultay bittikten sonra tam gaz sandık çalışmalarına başlayacağız ve seçime doğru ilerleyeceğiz."

