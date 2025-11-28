Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı Başlıyor: İktidar Vizyonu!

Güncelleme:
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 39. Olağan Kurultay'da, partinin iktidar hedefi doğrultusunda bir araya geleceğini ve 'iktidar zamanı' mesajını verdi. Kurultay, üç gün sürecek çeşitli oylamalarla gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "39. Kurultay'la her şeyden arınacağız ve tek hedefimiz iktidar olacak. Çalışmalarımızı iktidara gelmek için sürdüreceğiz. Hep beraber, tek vücut olarak Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak başarı yakalayacağız. Artık AK Parti'nin 23 yıllık iktidarına bu kurultayla nokta koyup önümüzü aydınlığa doğru çevirip, CHP ailemizi iktidara taşıyacağız" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başlayacak. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm CHP ailemize 39. Kurultayımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Artık 'iktidar zamanı' diyoruz. 39. Kurultay'la her şeyden arınacağız ve tek hedefimiz iktidar olacak. Çalışmalarımızı iktidara gelmek için sürdüreceğiz. Hep beraber, tek vücut olarak CHP ailesi olarak başarı yakalayacağız. Artık AK Parti'nin 23 yıllık iktidarına bu kurultayla nokta koyup önümüzü aydınlığa doğru çevirip, CHP ailemizi iktidara taşıyacağız."

title
