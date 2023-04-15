China Energy İlk Çeyrekte İstikrarlı Enerji Arzı Bildirdi

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen devlet enerji kuruluşu China Energy Investment Corporation (China Energy), yılın ilk çeyreğinde istikrarlı enerji arzı ve yeşil kalkınmayı hızlandırdığını bildirdi.

Şirketin sözcüsü Huang Qing Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, China Energy'nin enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmak ve ilk çeyrekte piyasadaki dalgalanmalar ve zorluklarla başa çıkmak için bol miktarda kömür arzı sağladığını söyledi.

Huang, şirketin aylık ortalama kömür üretiminin Ekim 2021'den bu yana art arda 18 ay boyunca 50 milyon tonun üzerinde olduğunu ve bu dönemde yıllık yüzde 5,1 artışla 288 milyar kilovat saat elektrik ürettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük kömür madenciliği ve termik elektrik şirketi, yeni kurulu yeni enerji kapasitesini de bir yıl öncesine göre yüzde 30'un üzerinde artırarak, Ocak-Mart döneminde yeşil dönüşümünü hızlandırdı.

Huang, China Energy'nin yılın ilk üç ayında etkin yatırımlarını genişlettiğini ve 23 ana projenin ve 189 büyük projenin inşaatını ilerlettiğini söyledi.

Şirketin verileri, bu dönemde bir yıl öncesine göre yüzde 45,8 artışla 27,9 milyar yuan (yaklaşık 4,07 milyar ABD doları) yatırımın tamamlandığını gösterdi.

Huang, China Energy'nin ikinci çeyrekte güvenli üretimi teşvik edeceğini, istikrarlı bir enerji arzı sağlayacağını, bilimsel ve teknolojik yeniliği teşvik edeceğini ve büyük projelerin inşaatını hızlandıracağını söyledi.