Chicago'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Güncel Haberler CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023. Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi. CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023. Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Chicago Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Chicago'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.