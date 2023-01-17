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Chicago'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

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Chicago'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023. Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi.

CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023.

Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Chicago Güncel Haberler

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