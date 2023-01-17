Chicago'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları
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CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023. Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi.
CHİCAGO, 17 Ocak 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Chinatown'da (Çin Mahallesi) Çin Yeni Yılı kutlamaları için düzenlenen tören sırasında ejderha dansı eden insanlar, 15 Ocak 2023.
Chicago'daki Chinatown, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için yüzlerce kırmızı fenerle süslendi. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel